X-Factor, Mara Maionchi contro Malika Ayane: "Che c... dici?"

Durante la puntata di giovedì 14 novembre, lo scontro tra Malika Ayane e Mara Maionchi è stato infuocato nel commentare la perfomance di Nicola Cavallaro, uno dei concorrenti del music show di Sky.

Il ragazzo fa parte della scuderia “Over” di Mara Maionchi e ha portato sul palco il brano “90 min” di Salmo, uno dei rapper più apprezzati della scena italiana. La scelta del brano è stata fatta da Mara Maionchi ma Malika Ayane non ha apprezzato il modo in cui il ragazzo ha affrontato l'esibizione, muovendo una critica dura e mirata. “ Mi riesce difficile vedere qualcuno che non sia Salmo fare Salmo ”, ha detto la platinatissima cantante milanese, che è stata subissata dai fischi del pubblico. Infatti, l'esibizione era piaciuta in sala, tanto che a Nicola Cavallaro era stata dedicata una standing ovation prima della critica di Malika. Mara Maionchi, ovviamente, non è stata a guardare e ha replicato con veemenza alle parole della sua collega: “ Perché, Davide con i Queen non è stato fedele? Ma che cazzo dici? ” Il riferimento di Mara Maionchi è stato a Davide Rossi, cantante della squadra di Malika che si era esibito poco prima con “Don't stop me now”, una superba interpretazione di uno dei brani più celebri del gruppo britannico.