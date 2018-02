Yari Carrisi: "Vi spiego perché mia madre non è andata in Australia"

Non si spengono le polemiche sul caso Romina Power-Al Bano. Il cantante qualche giorno fa è partito per l'Australia per una serie di concerti. Ma in tanti, tra i fan, hanno notato l'assenza di Romina nel tour dall'altra parte del mondo. Da qui sono nate alcune indiscrezioni che parlerebbero di un allontanamento tra i due. Il tutto poi condito con le foto pubblicate dal settimanale Spy che ha pizzicato il cantante e Loredana Lecciso durante un incontro segreto a Milano.



Ma a far chiarezza su quell'assenza di Romina in Australia è stato il figlio del cantante di Cellino San Marco, Yari Carrisi. In un'intervista a Novella 2000, Yari ha fatto chiarezza sul rapporto professionale tra la madre e il padre e ha svelato i motivi della momentanea "separazione" artistica in Australia: "Mio padre si esibiva da solo, non era prevista mia madre Romina. Però anche se papà ha una voce straordinaria e una grinta da far paura, deve riposare la voce ogni tanto. Lui come artista è estremamente generoso, i suoi concerti durano tre ore, così, se non c’è Romina, la sostituisco io e mio padre può riprendersi”. Adesso i due partiranno per un nuovo tour insieme e di certo non mancheranno nuove voci che accenderanno il gossip...