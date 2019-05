Young Signorino, il live salta il locale non ha i permessi

Una nuova grana ha investito Young Signorino, talento emergente della musica post trap. Il cantante è stato infatti costretto ad annullare una data del suo tour per problemi tecnici. Young Signorino avrebbe dovuto esibirsi live sul palco del Dejavù di Sant'Egidio, in provincia di Teramo, tappa programmata da tempo del suo "Punk Tour". Purtroppo, a pochi giorni dal concerto, il live è saltato. Per cause indipendenti dalla volontà del cantante (come lui stesso aveva annunciato su Instagram il giorno prima della serata) l'esibizione é stata annullata. A dare la notizia è stato lo stesso musicista e cantante attraverso i social network. Il locale non aveva, infatti, i permessi e le autorizzazioni necessarie per far svolgere l’esibizione all’interno del club, problemi tecnici che hanno portato inevitabilmente all’annullamento del concerto.



Young Signorino non ha però voluto deludere le aspettative dei suoi fan, accorsi numerosi all’evento, e si è presentato comunque al Dejavù, intrattenendosi con loro per foto e autografi. Il controverso cantante, idolo della scena trap italiana, ha poi ringraziato il pubblico intervento alla serata sui social, postato un messaggio di ringraziamento nelle stories di Instagram: "Sant'Egidio grazie di essere venuti in tantissimi anche se solo per una chiacchierata e qualche foto. Purtroppo il locale ha avuto problemi con i permessi per svolgere l'esibizione. Ho voluto comunque incontrarvi uno per uno per dimostrarvi quanto apprezzo il vostro supporto".

Il trapper, al secolo Paolo Caputo classe 1998, sta conquistando la scena musicale grazie al web, dove può contare su milioni di visualizzazioni. Il suo carattere forte e controverso lo ha però portato ad alcuni eccessi. L'ultimo episodio in ordine di tempo risale a un mese fa, quando il cantante è stato fischiato durante un’ospitata in un noto locale romano e lui, infastidito, ha scagliato il microfono sul pubblico abbandonando il palco.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?