Il racconto choc di Marchisio: ''Aprite la cassaforte e non vi succederà niente"

''Aprite la cassaforte e non vi succederà niente'', ecco le parole dei ladri che ieri sera hanno fatto irruzione nella villa di Claudio Marchisio.

Una notte di terrore per l'ex centrocampista della Juventus e la moglie, seduti sul divano di casa intorno alle 20 della sera, quando si sono trovati davanti quattro ladri, armati di pistole e cacciavite. Per fortuna non hanno subito alcuna violenza nè sono stati aggrediti fisicamente dai malviventi che, conoscendo probabilmente le abitudini della coppia hanno scelto il momento giusto per andare a colpo sicuro.

''Aprite la cassaforte, non fate scherzi e non vi succederà niente'', hanno detto i ladri secondo il racconto di Marchisio che poi ha aggiunto: ''Stavamo guardando la televisione quando sono entrati''. L'ex calciatore ha subito presentato denuncia e raccontato l'accaduto ai carabinieri, aiutando gli inquirenti a ricostruire le dinamiche della vicenda. La villa sorge nella zona di Vinovo, non molto lontano da Torino, nel centro residenziale I Cavalieri, una zona esclusiva porotetta da un sistema di sicurezza e di video-sorveglianza, un'area alla quale si può avere accesso solo con un codice segreto.

Una volta entrati nel complesso per i rapinatori è stato un gioco da ragazzi entrare nell'abitazione della coppia attraverso una porta-finestra della cucina che si trova al piano più basso della villa. Il Principino e la moglie stavano guardando la televisione sul divano ed erano in un’altra stanza quando sono stati raggiunti dai banditi armati di pistola. A quel punto hanno agito indisturbati portando via un bottino di vestiti firmati, oggetti di valore, gioielli, denaro ed altri effetti personali prima di raggiungere l'auto guidata da uno dei complici che li attendeva per fuggire per poi dileguarsi nel buio della notte. Intanto le forze dell'ordine stanno esaminando le telecamere per cercare di individuare i responsabili.

