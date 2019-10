Cenk Sahin, post pro esercito turco: il St Pauli lo licenzia

L'attacco della Turchia al popolo curdo ha scatenato aspre polemiche nel mondo del calcio dato che diversi calciatori hanno voluto dire la loro in merito a questa delicatissima questione. Merih Demiral e Cengiz Under, sui social network, si sono schierati in favore del governo di Recep Tayyip Erdogan, suscitando la rabbia del senatore della Lega Roberto Calderoli che non le ha mandate di certo a dire ai due giocatori di Juventus e Roma: "Tornino al loro paese".

Claudio Marchisio, Hakan Sukur e Deniz Naki si sono schierati contro Erdogan per i bombardamenti turchi mentre la nazionale turca ha festeggiato il successo contro l'Albania esultando con il saluto militare. La finale di Champions League si giocherà il 30 maggio a Istanbul e in molti hanno paventato la possibilità che possa essere spostata la sede per via di questa intemperanze. Il vicepresidente dell'Uefa Michele Uva ha però smentito, per ora, queste ipotesi: "Revocare una finale è un atto forte. Penso che ora non siamo nemmeno nelle condizioni di discuterne, è chiaro che con il comitato esecutivo ed il presidente Ceferin, valuteremo le situazioni, ma mi sembra assolutamente prematuro parlare di sanzioni a questo livello".

L'ultimo in ordine di tempo ad appoggiare l'offensiva turca contro i curdi è stato il centrocampista 25enne Cenk Sahin che ha subito il licenziamento immediato da parte della sua ormai ex squadra: il St Pauli. Il club tedesco, infatti, non ha digerito le parole del suo ex calciatore e con un comunicato ufficiale ha licenziato il giocatore: "Dopo diversi colloqui, proprietà, dirigenza e allenatore hanno deciso di esentare Cenk Sahin dall’allenamento e da ogni altro obbligo nei confronti del club con effetto immediato. A motivare la scelta è stato il disprezzo verso i valori alla base della nostra società, tra tutti il rifiuto di qualsiasi tipo di guerra. Il contratto esistente rimarrà al momento valido. Per la protezione di tutte le parti coinvolte, il St. Pauli ha concesso a Cenk Sahin il permesso di allenarsi e giocare partite per altre squadre".

Cenk Sahin, però, ha subito trovato una squadra disposto a dargli nuovamente fiducia: si tratta del club Istanbul Baseksehir, squadra molto vicina al Presidente della Repubblica turco Recep Tayyip Erdogan, ed ex squadra di Sahin.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?