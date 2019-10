Calderoli duro: "Under e Demiral pro Erdogan? Tornino al loro paese"

I post social del difensore della Juventus Merih Demiral e quello dell'attaccante della Roma Cengiz Under in favore dei bombardamenti turchi ai danni dei curdi hanno creato scompiglio e fatto rumore. I due giovanissimi giocatori di 21 e a 22 anni, che militano nel campionato italiano rispettivamente da uno e tre anni si sono esposti in maniera netta e inequivocabile scatenando di fatto il popolo di Twitter per i loro cinguettii dall'alto contenuto politico.

Non solo Demiral e Under, però, si sono resi protagonisti di qualcosa di eclatante, dato che anche diversi calciatori della nazionale turca hanno festeggiato ieri sera per la vittoria contro l'Albania esultando con il saluto militare. In tutto questo caos mediato, anche l'ex calciatore della Juventus Claudio Marchisio ha deciso di dire la sua su questo caso internazionale davvero delicato: "Il bombardamento della Turchia contro i Curdi in #Siria. Una vergogna per tutta la comunità internazionale. Sentiamoci pure responsabili per ogni vittima".

E non è finita qui, perché anche il senatore della Lega Roberto Calderoli è intervenuto in gamba tesa su Under e Demiral. Ecco le sue parole riprese dall'agenzia Agi: "Se i calciatori turchi Demiral della Juventus e Under della Roma vogliono fare i nazionalisti e applaudire all'attacco militare della Turchia contro i curdi lo vadano a fare a casa loro, a Istanbul o ad Ankara. Sono pro Erdogan? Benissimo tornino a giocare in Turchia, vadano al Galatasaray, al Besitkas, al Fenerbahce o dove vogliono, così potranno applaudire il loro regime direttamente da sotto il balcone di Erdogan".