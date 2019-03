Champions, la papera di Buffon condanna il Psg all'eliminazione

A inizio stagione, dopo il suo passaggio al Psg, Gigi Buffon si augurava di non incontrare la Juventus in finale di Champions League. Ahilui, pericolo scampato. Infatti, contemporanemaente3-1 con cui il Porto ha eliminato la Roma ai supplementari, al Parco dei Principi parigino è andata in scena l'ennesima sorpresa di questa pazza edizione di Coppa dei Campioni. Dopo lo 0-2 di Manchester, il Psg credeva (come il Real Madrid con l'Ajax) di poter amministrare il vantaggio dell'andata. E invece il Manchester United ha fatto l'impresa, vincendo 3-1 con gol decisivo su rigore di Rashford al 94'. Un déjà-vu per l'ex portiere bianconero.

Infatti, l'anno scorso, la Juventus era stata eliminata dal Real Madrid ai quarti di Champions con il penalty allo scadere di Cristiano Ronaldo. Buffon non c'era più, essendo stato espulso pochi istanti prima dall'arbitro Oliver per alcuni insulti irripetibili. Ma al Parco dei Principi, a differenza del Bernabeu, è successa un'altra cosa. Visto che il secondo gol dello United, messo a segno dal belga Lukaku, è stato viziato da un errore di Buffon. Una papera in piena regola che ha contribuito all'eliminazione del club parigino.

30' del primo tempo, il parziale è di 1-1 dopo la rete in apertura di Lukaku e il pareggio immediato di Bernat su assist di Mbappé. Gli ospiti attaccano a difesa del Psg schierata, la palla arriva a Rashford che dai 25 metri lascia partire un tiro secco ma telefonato. Piove e il campo è viscido. La conclusione diventa insidiosa, schizza davanti a Buffon già piegato in presa bassa. Ma la posizione è sbagliata, Gigi è scoordinato e la palla gli rimbalza sul braccio, Lukaku si fionda sul pallone come un falco e insacca di sinistro.

Una leggerezza, un'imprecisione che si potrebbe giustificare se il protagonista del fattaccio non fosse il portiere migliore al mondo. Anche perché l'errore costa al Psg l'eliminazione agli ottavi di Champions, l'ennesima della storia recente del club del presidente Nasser Al-Khelaïfi. E adesso? Al triplice fischio della sfida con il Manchester United, qualcuno ha sussurrato che per Buffon potrebbe essere finita qui. Non con il Psg, ma con il calcio in generale. Ipotesi che pare smentita dal possibile rinnovo di contratto con il club parigino a cui l'ex portiere azzurro si legherà fino al 2020. Troverà la forza di riprovarci di nuovo?

