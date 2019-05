Chelsea, Higuain scatenato nei festeggiamenti: bacio a David Luiz per sancire la pace

Il Chelsea di Maurizio Sarri ha vinto nettamente e meritatamente l'Europa League battendo in finale per 4-1 i cugini dell'Arsenal di Unai Emery. Il tecnico italiano ha portato a termine un vero e proprio capolavoro e l'ha fatto nonostante sappia che forse non sarà riconfermato sulla panchina dei Blues anche se secondo i rumors inglesi pare che Roman Abramovich non sia più così convinto di cambiare allenatore. La Juventus però incombe e punte deciso sull'ex tecnico del Napoli che comunque vada è riuscito a zittire i critici e gli scettici riuscendo a portarsi a casa un trofeo importante e prestigioso.

Sarri ha trionfato nonostante il tanto nervosismo attorno alla squadra alla vigilia della finale quando il litigio tra David Luiz e Gonzalo Higuain lo ha fatto letteralmente infuriare. Il Pipita, il suo prediletto, tra l'altro, non ha giocato nemmeno un minuto in finale e tornerà sicuramente alla Juventus e solo l'approdo di Sarri in bianconero potrebbe convincere la dirigenza di Corso Galileo Ferraris a trattenerlo. L'ex Napoli e Milan nel corso della sua carriera ha dimostrato di avere un carattere particolarmente fumantino e il litigio con David Luiz alla vigilia della finale lo testimonia. Ieri sera, però, al termine del match vinto contro l'Arsenal, negli spogliatoi i due si sono scatenati insieme nei festeggiamenti dimostrandosi un po' "alticci" e con il Pipita che ha anche dato un bacio sulla guancia del compagno di squadra. Il tutto è testimoniato da un video postato dal difensore brasiliano attraverso una Instagram Story.