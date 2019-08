Cio, nuova lettera al Coni: ''Invitiamo il Governo a Losanna per trovare una soluzione''

Una nuova lettera dal Cio al Coni, dopo quella di ieri, arriva un'altra missiva firmata da James Mc Leod, responsabile del dipartimento per le relazioni con i Comitati olimpici nazionali.

La legge delega sullo sport, fortemente voluta dal sottosegretario leghista allo Sport Giancarlo Giorgetti e approvata dal Senato ieri, 6 agosto, è sempre più sotto osservazione. Dopo il monito di ieri a salvaguardia dell'autonomia dello sport e l'elencazione di lunga serie di preoccupazioni e di motivi per i quali il nostro Paese rischia la sospensione o il ritiro del riconoscimento del Comitato, ecco la nuova lettera inviata dal Cio al Presidente del Coni Giovanni Malagò: "Caro Presidente, grazie mille per il tuo aggiornamento sulla situazione del Coni e sulla nuova legge che è stata adottata ieri", si legge nella missiva firmata da James Mc Leod. "Sfortunatamente, notiamo che i pochi problemi specifici che abbiamo evidenziato ieri nella nostra lettera autoesplicativa non potevano essere presi in considerazione in questa fase. Tuttavia - prosegue - ribadiamo la nostra proposta di organizzare una riunione congiunta con il Coni e le autorità governative competenti a settembre a Losanna per riesaminare attentamente la situazione e trovare una soluzione reciprocamente accettabile per garantire che il nuovo quadro legislativo sia pienamente compatibile con i principi e le regole basilari della Carta olimpica, come menzionato nella nostra precedente lettera". "Grazie per la collaborazione e restiamo a completa disposizione per aiutare a risolvere senza problemi questa situazione".

Nonostante le riserve avanzate il Governo Conte tira dritto e come aveva sottolineato il sottosegretario allo Sport Giancarlo Giorgetti, i dubbi del Cio saranno chiariti con “i decreti attuativi e legislativi (previsti dalle leggi delega). Lì saranno chiariti anche i dubbi che nascono da un fraintendimento, come dimostra la lettera del Cio”.

Segui già la nuova pagina Sport de IlGiornale.it?