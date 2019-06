La confessione choc di Maradona: "Stavo morendo e le mie figlie..."

Le condizioni di Diego Armando Maradona continuano a preoccupare: l'ex capitano del Napoli ora è ricoverato presso una clinica di Buenos Aires per curare l'insonnia. Questa problematica lo affligge ormai da tempo: i farmaci fino ad ora sperimentati non hanno sortito l'effetto desiderato. Perciò El Pibe de Oro ha deciso di rivolgersi ad un'equipe di esperti del settore, che hanno provveduto a sottoporlo ad una nuova terapia: un sonno indotto dai farmaci per 4 giorni e 4 notti.

La confessione choc di Maradona

Secondo quanto appreso e riportato da Il Mattino, il campione argentino non sta attraversando un buon periodo a causa anche dei comportamenti da parte delle sue figlie. Maradona ha confessato al proprio amico e avvocato Matias Morla un episodio che ha dell'incredibile: " L'ultima volta che ho visto le ragazze è stato quando mi hanno chiesto dollari. Da tempo non riesco a dormire, non dico che le mie figlie stanno svuotando una banca ma vogliono alterare la realtà, la mia vita. Io ero sul punto di morire e loro acquistavano appartamenti a Miami ". Chiaro il riferimento al giorno in cui finì in coma a Punta del Este.

I problemi di salute di Diego restano dunque al centro delle paure degli appassionati di calcio: in estate fu colto da un malore mentre si stava disputando la sfida tra Argentina e Nigeria. Dopodiché si susseguirono artrosi, deterioramento della cartilagine ed emorragia gastrica.

