Il consiglio di Capello ad Esposito: ''Non prendere la strada di Zaniolo'' e i tifosi della Roma si infuriano

''Si però non prendere quella strada...'' negli studi di Sky Fabio Capello consiglia Sebastiano Esposito di non seguire l'esempio di Nicolò Zaniolo, sollevando vibranti polemiche sul web.

L'Inter supera 2-0 il Borussia Dortmund ed è la notte di Sebastiano Esposito, esordiente in Champions League a soli 17 anni prima ancora di fare il suo debutto ufficiale in Serie A. L'attaccante, entrato al 62' al posto di Lukaku è riuscito a mettersi in mostra guadagnandosi un calcio di rigore, poi fallito da Lautaro Martinez, ma soprattutto con una prova generale di grande personalità.

Grande emozione nel post partita per il baby centravanti nerazzurro che ha raccolto i complimenti dei commentatori di Sky. In studio il giornalista Paolo Condò ha sottolineato il parallelismo con Nicolò Zaniolo, che debuttò lo scorso anno in Champions League contro il Real Madrid: ''Siamo contenti quando un giovane calciatore italiano fa bene, lo siamo stati anche per Zaniolo, per esempio''. Dopo questo commento è arrivato l’intervento immediato di Capello a gamba tesa: ''Sì, però non prendere quella strada…''. Chiaro il riferimento al ritardo del giovane giallorosso con la Nazionale Under 21, che costò a lui e a Moise Kean la mancata convocazione di Roberto Mancini. Attimi di imbarazzo in studio, con Ilaria D'Amico pronta a dirottare il discorso sull’aspetto mercato: ''Non prendere quella strada nel senso, resta all’Inter e non andare via…''

Le dichiarazioni di Capello non sono per niente piaciute ai tifosi della Roma, che sul web hanno scagliato la loro ira nei confronti dell'ex allenatore friulano, che in giallorosso conquistò uno storico scudetto nel 2001. Non si è fatta attendere la replica di Francesca Costa, mamma di Zaniolo che su Instagram ribatte: ''La tua strada te la sei segnata tutta da solo ed è un esempio per i tantissimi ragazzini che ci scrivono ogni giorno inseguendo il tuo sogno e sperando di essere come te...sperando che tutta questa campagna della quale non comprendo il motivo non ti destabilizzi…''

