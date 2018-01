Diritti tv, Formula 1 a Sky e accordo con Rai per la Champions

Saranno di Sky per i prossimi tre anni i diritti televisivi per trasmettere i Gran premi di Formula 1. Dal 2018 al 2020 l'emittente satellitare avrà tutte le gare in diretta e in esclusiva, che manderà in onda su tutte le piattaforme, dalla pay tv allo streaming e alla mobilità, grazie a un accordo raggiunto con il circuito automobilistico.

Nel 2017 saranno 17 i Gran Premi che andranno in onda esclusivamente su Sky Sport F1 HD, sul canale 207, mentre i rimanenti quattro, incluso quello d'Italia, sarà anche in chiaro su Tv8, che avrà la possibilità di trasmettere gli altri appuntamenti del mondiale soltanto in differita.

Grazie a un accordo di Sky con la Rai, tornerà poi in chiaro la Champions League. La televisione pubblica avrà i diritti in esclusiva per mandare in onda in prima serata la miglior partito del turno del mercoledì in cui scende in campo un club italiano. Il pacchetto include 2 semifinali, la finale e la Supercopp europea di agosto.

La Rai potrà anche trasmettere in diretta il Gran Premio d'Italia di Monza, prove e qualifiche incluse. La Uefa ha dato al sevizio pubblico in esclusiva le qualificazioni per gli Europei 2020 e i Mondiali 2022 della nazionale italiana, ma anche le partite di Nations League, il torneo europeo per i club e le amichevoli internazionali.