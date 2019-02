F1, iniziati nel segno della Ferrari i test invernali a Barcellona

Il campionato del mondo di F1 è ufficialmente iniziato con i consueti test invernali sul circuito spagnolo di Barcellona. Il primo giorno di prove libere ha visto una Ferrari in grande spolvero; la SF90, portata al debutto da Sebastian Vettel, ha ben figurato riuscendo a girare per ben 169 giri senza inconvenienti permettendo al pilota tedesco di stampare il miglior tempo in 1’18”161, oltre un secondo più veloce del primato della passata stagione (1’19”333 fatto registrare da Hamilton nella quarta ed ultima giornata).

Alle spalle della rossa si è issata la McLaren di Carlos Sainz (1’18”558 e 120 giri) seguita dalla Haas, motorizzata Ferrari, di Romain Grosjean (1’19”159). Ai piedi del podio virtuale si è inserita la Red Bull Honda di Max Verstappen con all’attivo 128 tornate che lasciano ben sperare i tecnici nipponici. L’Alfa Romeo, presentata nella giornata odierna, di Kimi Raikkonen (114 giri) è stata per molto tempo in seconda posizione, salvo poi terminare quinta, nonostante alcune uscite di pista nelle prime ore imputabili agli pneumatici troppo freddi (all’inizio dei test c’erano solo 6 gradi al Montmelò) e ad un asfalto non ancora gommato.

La Mercedes, che ha visto l’alternanza tra la sessione mattutina e quella pomeridiana di Bottas ed Hamilton, si è soffermata principalmente sulla raccolta dei dati completando complessivamente 150 giri (69 per il finlandese e 81 per il campione in carica, alla fine nono). Tanti chilometri anche per la Renault, con Ricciardo che ha esordito nel pomeriggio. Si segnala l’assenza della Williams; il blasonato team inglese non ha ancora terminato la monoposto e prima di mercoledì non scenderà in pista.

Sebbene queste prime quattro giornate di test collettivi al Montmelò servano alle varie scuderie per prendere confidenza con le nuove monoposto e valutare l’affidabilità, prima che le prestazioni pure, i primi segnali che provengono dal box del cavallino rampante sono positivi. Domani è prevista la seconda sessione e scenderanno in pista sia il giovane Charles Leclerc (Ferrari) che il nostro Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo).