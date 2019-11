Ferrari, Vettel e Leclerc glissano, Binotto attacca. Spuntano gli audio al team radio

Sebastian Vettel e Charles Leclerc hanno combinato un bel guaio a quattro giri dalla fine del gran premio di Interlagos in Brasile. I due piloti della Ferrari infatti si sono affiancati fuori dalla curva 4 del tracciato brasiliano, nessuno dei due ha mollato il colpo, si sono toccati danneggiando così irreversibilmente le loro monoposto e costretti al ritiro. Al termine del gran premio i protagonisti hanno cercato di mantenere la calma ma la faccia del team principal Mattia Binotto era tutta un programma al muretto.

Vettel ai microfoni di Sky ha cercato di spiegare la dinamica: "Peccato per la squadra, potevamo portare a casa un risultato migliore. Eravamo in lotta, una lotta aggressiva alla chicane della curva 1, sono uscito meglio. Poi pensavo di essere già passato e non so perché ci siamo toccati. Se ho chiuso Charles? Io andavo dritto" . Il commento del tedesco non lascia spazio ad alcuna interpretazione: non pensa di essere il "colpevole".

Charles Leclerc è stato misurato e ha preferito non parlare di colpe: "L’episodio sarà da analizzare col team, siamo dispiaciuti per il team. Lo avevo sorpassato, fino alla curva 4 sapevo che Seb ci avrebbe potuto riprovare. Io mi sono messo all’interno, lui è andato pure lì e io ero lì... Ci siamo toccati. Responsabilità? Non vorrei parlarne. Alla fine siamo maturi per capire che queste cose capitano, era il momento sbagliato perché stiamo lottando per il terzo posto. Sono dispiaciuto, ma i rapporti tra noi resteranno uguali".

Molto più duro, ovviamente, il team principal Mattia Binotto che ai microfoni di Sky Sport ha parlato di un grave danno arrecato dai due piloti alla Ferrari: "Non voglio giudicare ora chi ha sbagliato o meno, lo faremo vedendo i video. Ognuno dei due piloti era libero di gareggiare, il secondo posto in classifica costruttori è al sicuro, ma quanto fatto non va bene perché danneggia il pilota e la squadra. Il debrifing? Stiamo valutando di non farlo, daremo un segnale forte ai piloti per far capire che così non si fa".

Che non corra buon sangue tra i due piloti è cosa nota ma nessuno si sarebbe mai aspettato di assistere ad una cosa del genere. Al momento dell'impatto sia il tedesco che il francese si sono lamentati con il team radio. Vettel al momento del contatto ha imprecato: "Ho una foratura, cosa diavolo sta facendo Leclerc? Mi dispiace. Ho una foratura. Ma era proprio necessario? Che str... È finita, non riesco a pilotare la macchina. Bel lavoro" . L'ex Sauber ha invece alzato il braccio per lamentarsi con il compagno ma è stato più composto a parole: "Ma mio Dio. Che diavolo è successo. Ma dai" .

