Formula Uno, disdetta Ferrari: doppietta Mercedes a Sochi

Lewis Hamilton ha vinto il gran premio di Russia a Sochi e l'ha fatto al termine di una gara clamorosamente sfortunata per la Ferrari che è stata travolta dalle circostanze. La Mercedes ha messo così insieme una clamorosa doppietta, la quarta in questo gran premio, con Valterri Bottas che ha chiuso al secondo posto davanti a Charles Leclerc, terzo sul traguardo dopo la favolosa pole position conquistata nella giornata di ieri.

La gara è cambiata al giro 28 quando Vettel è stato costretto al ritiro per lo spegnimento improvviso del motore che ha così provocato la virtual safety car che ha favorito Hamilton che da quel momento in poi ha preso la testa della corsa, facendo il pit stop veloce in regime di VSC, arrivando fino alla fine e vincendo una gara che fino a quel momento era in pieno controllo delle due Ferrari.

Da una possibile doppietta Ferrari, dunque, è arrivata la doppietta Mercedes che conferma come Sochi sia un feudo della Mercedes dato che in sei edizioni hanno sempre vinto le Frecce d'argento che hanno anche conquistato quattro doppiette con quella di oggi. Quarto posto per Max Verstappen, quinto Albon, sesto Sainz, settimo Perez, ottava Magnussen, nono Norris e decimo Hulkenberg. Hamilton ha vinto l'ennesima gara della sua strepitosa carriera portandosi a meno nove vittorie da Michael Schumacher.

Leclerc a fine gran premio ha parlato così ai microfoni della regia internazionale: "Nonstante tutto è un risultato importante, però peccato per il team che Sebastian non si arrivato fino alla fine. La nostra gara è stata positiva, la Mercedes continua ad essere più veloce in gara rispetto in pista e dobbiamo migliorare tanto su questo. Discussione con Vettel? No, ma dobbiamo un po' parlare con il team perché la strategia era una e poi non è avvenuta. Ripeto, non è un problema ma devo parlare con il mio team su questo argomento" . Hamilton volta a quota 321 punti, a più 72 su Bottas secondo e con oltre 100 punti su Leclerc terzo. Vettel, invece, resta fermo a quota 194 punti, a meno 127 da Hamilton.

