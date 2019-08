Formula Uno, la Ferrari fa la voce grossa a Spa: Leclerc in pole davanti a Vettel

Charles Leclerc ha compiuto qualcosa di grandioso nelle qualifiche del gran premio di Spa-Francorchamps, in Belgio. Il pilota monegasco della Ferrari, infatti, ha conquistato con merito la pole position, metttendosi alle spalle il compagno di squadra Sebastian Vettel e il campione del mondo in carica Lewis Hamilton dandogli un distacco davvero abissale: 748 centesimi al tedesco, 763 centesimi al pilota inglese della Mercedes. L'ex pilota della Sauber ha effettuato un giro da record facendo fermare il cronometro sul tempo di 1:42:519.

Leclerc conquista così la sua terza pole position nella sua giovanissima carriera e domani si candida per vincere la sua prima gara in Formula Uno dato che fino a questo momento sono arrivati quattro terzi posti e un secondo posto. Molto bene anche Sebastian Vettel che ha dato segnali di ripresa, un po' distratto Hamilton che alla fine delle prove libere era andato a sbattere contro le barriere costringendo ad un lavoro extra i meccanici della Mercedes. Quarto posto per Valterri Bottas, quinto Max Verstappen, sesto posto per Ricciardo, settimo Hulkenberg, ottavo Raikkonen, nono Perez e decimo Magnussen. Raikkonen, però, partirà in sesta posizione per via della penalizzazione delle de Renault che scalano così in settima e ottava posizione.

La Ferrari ha dimostrato, finalmente, di essere viva e domani in gara proverà a fare una doppietta che manca da troppo tempo in Formula Uno. La prima fila tutta rossa a Spa non accadeva da ben dodici anni quando Raikkonen e Massa si misero davanti alle due McLaren-Mercedes di Alonso ed Hamilton. A fine gara Leclerc si è detto felice per la pole ottenuta: "Ho ottime sensazioni, il primo settore non l'ho fatto come avre voluto ma poi siamo stati davvero bravi. Per la gara? Dobbiamo lavorare ancora ma oggi abbiamo fatto davvero molto bene e sono fiducioso".

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?