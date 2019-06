Formula Uno, Gp Austria: Hamilton penalizzato, partirà dalla quinta posizione

Lewis Hamilton è stato penalizzato dalla Direzione Gara del Gp d'Austria per aver effettuato una manovra di ostruzione nei confronti di Kimi Raikkonen durante il Q1 delle qualifiche.

I commissari hanno deciso: il britannico è stato giudicato colpevole e dunque è stato retrocesso di tre posizioni sulla griglia di partenza della gara di domani: scivolando così dal secondo al quinto posto. Charles Leclerc che partirà dalla pole position sarà affiancato da Max Verstappen mentre in seconda fila ci sarà Valtteri Bottas con l'altra Mercedes e Lando Norris con la McLaren.

Questa la dinamica: Raikkonen si è trovato davanti Hamilton in curva 3, e l'inglese ha deciso di andare lungo, finendo però nella traiettoria di Raikkonen, che non solo si è lamentato via radio di quanto accaduto, ma ha anche fatto un gestaccio all'inglese della Mercedes. Si legge nella nota dei commissari: "Il pilota dell'auto numero 44 (Hamilton) era appena uscito dai box ed era stato informato dell'arrivo di alcuni piloti, tra cui la vettura numero 7 (Raikkonen). Sebbene abbia cercato di perfezionare una manovra evasiva una volta resosi conto dell'arrivo dell'auto numero 7, non è stato sufficiente ad evitare di ostacolare l'auto numero 7, che ha dovuto abortire il giro". I commissari avevano deciso di convocare sia Hamilton che Raikkonen dopo la fine della sessione per discutere dell'accaduto, prima di pronunciarsi sull'accaduto.

