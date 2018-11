Formula Uno, Hamilton trionfa in Brasile: alla Mercedes anche il Mondiale Costruttori

Lewis Hamilton trionfa nel Gran Premio del Brasile, il pilota britannico regala alla Mercedes il Mondiale Costruttori.

Dopo la conquista del Mondiali piloti da parte di Lewis Hamilton si riparte dal circuito di Interlagos con Vettel che cerca la vittoria per restare ancora in lotta per il titolo costruttori. Prima fila per Hamilton, all'82 pole in carriera e per Sebastian Vettel, entrambi reduci da un weekend di qualifiche molto movimentate con l'inglese che ha rischiato due incidenti nella Q2 e il ferrarista,richiamato dalla direzione gara per uno stop ai controlli. Seconda fila tutta finlandese per Bottas e Raikkonen, terza fila per le due Red Bull di Verstappen e Ricciardo.

Partenza con Hamilton che resiste in testa, Bottas riesce a superare Vettel che scivola in terza posizione. Si scatena Verstappen che supera le due Ferrari e vola al terzo posto, Raikkonen sfrutta un errore in curva di Vettel e si porta quarto. Hamilton comincia la sua corsa in solitario, il campione del mondo in pista con le gomme Supersoft per sfruttare il maggior grip, mentre Verstappen tallona anche Bottas. Problemi alle gomme per la seconda guida Mercedes, superata da Verstappen. La gara si fa bellissima con un avvincente duello tra Hamilton e Verstappen. Errore dell'olandese, protagonista di un testa coda durante il doppiaggio ad Ocon con i due che vengono a contatto. Episodio che scatena l'ira di Verstappen che risponde con un pittoresco dito medio al pilota della Force India. Raikkonen supera Bottas e si porta terzo. Hamilton riesce a tenere a distanza l'olandese, probabilmente non al 100% dopo il contatto con Ocon. Vince Hamilton, secondo Verstappen, terzo Raikkonen, gara da dimenticare per Vettel che deve accontentarsi del sesto posto.

Hamilton sempre più primo nella classifica piloti si porta a 383 punti davanti a Vettel secondo a quota 302. La Mercedes con 620 conquista artmeticamente il Mondiale Costruttori, divario incolmabile con la Ferrari seconda a 553. Prossimo Gran Premio il 25 novembre, si chiude negli Emirati Arabi.