Formula Uno, Hamilton vince a Monaco: Vettel secondo grazie a Verstappen

Lewis Hamilton vince con grande fatica e sudore, ma meritatamente, il gran premio di Monaco al termine di una gara dominata dall'inizio alla fine dal fuoriclasse inglese. Il 34enne cinque volte campione del mondo è stato uno stratega, ha sfruttato alla grande la pole position conquistata ieri e si è messo alle spalle tutti dedicando così la vittoria allo scomparso Niki Lauda. Secondo posto virtuale per Max Verstappen che però dovrà scontare cinque secondi di penalità per un contatto ai box con Valterri Bottas e che chiuderà in realtà al quarto posto dietro a Sebastian Vettel, ottimo secondo e autore di una buonissima prova, terzo il finlandese della Mercedes. Verstappen, inoltre, al giro 76/78 ha anche provato a sorpassare Hamilton, toccando l'inglese e rischiando di far furi dalla gara il campione del mondo in carica.

Gara disastrosa per Charles Leclerc che dopo la sedicesima posizione di ieri e dopo la polemica con il team Ferrari per la strategia adoperata, era partito molto bene sorpassando ben quattro piloti. Al giro nove, però, il monegasco tocca Hulkenberg, si gira e fora la gomma posteriore destra. Questo contatto qualche giro dopo lo costringerà al ritiro. Hamilton al termine della gara ha voluto dedicare la vittoria a Niki Lauda: "Sono contento di aver vinto, è stata una delle più dure della mia vita. Sono felice e dedico questa vittoria a Niki Lauda e spero che lui sia stato orgoglioso di me". Sebastian Vettel, invece, si è detto moderatamente soddisfatto per il risultato ottenuto: "Questa è stata una gara difficile da gestire, ma alla fine dobbiamo congratularci con i vincitori. Dobbiamo ancora lavorare molto, lo sappiamo, siamo lenti ma oggi voglio dedicare questa gara a Niki Lauda, un vero esempio per tutti e che ci mancherà tanto".