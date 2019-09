Formula Uno, Leclerc in pole a Sochi. Secondo Hamilton, terzo Vettel

Immenso, incredibile, fenomenale Charles Leclerc che ottiene la quarta pole position consecutiva, la sesta stagionale al suo primo anno in Ferrari. Il 21enne monegasco dopo essersi messo tutti alle spalle a Spa-Francorchamps, Monza e Singapore, l'ha rifatto anche in Russia, a Sochi. Secondo posto per l'ottimo Lewis Hamilton che nel giro finale ha beffato il positivo Sebastian Vettel che nell'ultimo tentativo non è riuscito a migliorarsi e che partirà dunque in seconda fila, in terza posizione.

Quarto posto per Max Verstappen che però è stato penalizzato di cinque posizioni e che partirà nono. Valterri Bottas dunque si prende la quarta piazza e partirà in seconda fila al fianco di Vettel. Quinto posto per Sainz, sesto Nico Hulkenberg, settimo Norris, ottavo Grosjean, nono appunto Verstappen e decimo Ricciardo, suo ex compagno alla Red Bull e oggi alla Renault. Era dal 2008 che la Ferrari non portava a casa quattro pole consecutive e ci è riuscita grazie alla caparbietà e bravura del suo giovanissimo pilota che promette di diventare un campionissimo.

La Ferrari dimostra di essere in netta crescita e più veloce rispetto alle Mercedes che anche oggi hanno faticato e non poco a stare al passo delle Rosse. Hamilton ha tirato fuori il coniglio dal cilindro con un ultimo giro davvero al limite e che lo pone così in una posizione di forza, tra le due Ferrari, per la gara di domani che si preannuncia infuocata. Resta il grande rammarico di essere arrivati ad essere così competitivi solo da metà stagione in poi.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?