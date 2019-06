Formula Uno, pole per Hamilton davanti a Bottas. Male Vettel, solo settimo

Il 2019 di Formula Uno si sta rivelando nero per la Ferrari e per Sebastian Vettel, favoloso invece per la Mercedes, per Hamilton e per Bottas che stanno continuando a dominare senza problemi. Le due Frecce d'argento si sono messi tutti alle spalle anche nelle qualifiche del gran premio di Francia a Le Castellet. 86esima pole position in carriera per il fuoriclasse e cinque volte campione del mondo inglese che ha chiuso con un tempo mostruoso, 1:38:319, davanti al compagno di squadra finlandese staccato di quasi tre decimi. Terzo posto per l'ottimo Charles Leclerc che accusa un ritardo di oltre sei decimi, quarto Max Verstappen davanti alla sopresa Norris, quinto.

Sesto Sainz che ha chiuso davanti a Sebastian Vettel che nell'unico tentativo effettuato nel Q3 non è riuscito ad andare oltre il tempo di 1:29:799, staccato di quasi un secondo e mezzo dal suo rivale storico per la lotta al titolo Hamilton che sta però creando un solco incolmabile. Eppure nel Q2 il tedesco aveva chiuso in seconda posizione e molto vicino dal collega della Mercedes che nel Q3 si è dimostrato come sempre il più lucido di tutti sverniciando l'ennesima pole della carriera. A fine delle qualifiche, ai microfoni di Sky, Hamilton si è detto felice per la pole conquistata in un gran premio difficile e molto tecnico: "Questa non è una pista semplice, però siamo stati veloci sia nelle libere che oggi in qualifica. Sono contento per questa pole e di partire con un vantaggio domani".