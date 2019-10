Formula Uno, pole di Verstappen in Messico. Secondo Leclerc, terzo Vettel

Uno strepitoso Max Verstappen si è preso la pole position, con nuovo record della pista, in Messico chiudendo con il tempo di 1:14.758. Il pilota della Red Bull si è messo alle spalle le due Ferrari di Charles Leclerc secondo sul traguardo e staccato di 266 centesimi, terzo Sebastian Vettel staccato di oltre quattro decimi. Quarto posto per Lewis Hamilton con la sua Mercedes, quinto Albon, sesto Valterri Bottas che durante il tentativo di Verstappen è finito a muro con conseguente bandiera gialla.

La direzione gara ora dovrà valutare se il pilota della Red Bull abbia alzato il piede o se ha continuato ad accelerare nonostante il regime di bandiera gialla che non consente di fare ciò ai piloti. Se Verstappen avesse ignorato il regolamento sarà cancellato il suo giro finale, la pole position e sarà sicuramente sanzionato con una penalità: le qualifiche del gp del Messico, dunque, restano ancora appese ad un filo. Settimo posto per Sainz, ottavo Norris, nono Kvyat, decimo Gasly.

Al momento non c'è investigazione da parte della direzione gara su Verstappen che con un ultimo giro davvero incredibile ha frantumato il record della pista in Messico. Se dovesse essere penalizzato, la pole positione passerebbe così nelle mani di Charles Leclerc, con Vettel secondo e con le due Ferrari in prima fila. Le prossime ore saranno decisive per capire se il 22enne olandese ha commesso davvero un'irregolarità durante l'incidente occorso al finlandese della Mercedes. Le due Rosse confermano quanto di buono fatto vedere nei precedenti gran premi e domani in pista tenteranno la doppietta per chiudere a testa alta una stagione iniziata male ma finita in assoluto crescendo.

