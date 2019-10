F1, Bottas beffa le Furie Rosse e vince il gran premio a Suzuka

Valterri Bottas vince il gran premio del Giappone e lo fa al termine di una giornata strana dove Sebastian Vettel e Charles Leclerc hanno di fatto consegnato la vittoria alla Mercedes con una partenza sciagurata. Eppure la mattina si era messa molto bene con le Ferrari che avevano ottenuto le prime due posizioni nelle qualifiche disputate quattro ore prima del gran premio del Giappone con Vettel che aveva chiuso in pole davanti al compagno di squadra francese.

Bottas, dunque, ha vinto la gara davanti a Sebastian Vettel che nel finale di gara è riuscito a tenere a bada uno scatenato Lewis Hamilton non troppo soddisfatto della gestione pit stop da parte dei meccanici Mercedes che hanno di fatto consegnato la vittoria al suo compagno di squadra e che l'hanno costretto a fermarsi, forse inutilmente, a dieci giri dalla conclusione perdendo dunque due posizioni ai danni del finlandese e di Vettel. Quarto posto per Albon, quinto Sainz, solo sesto Leclerc, che è ancora sotto investigazione da parte dei commissari di gara per il contatto con Verstappen avvenuto in partenza.

La gara si è decisa in partenza con Bottas, terzo nelle qualifiche mattutine, che ha di fatto bruciato le due Ferrari con Leclerc che è andato in contatto con Verstappen, finito poi sull'erba, e con Vettel finito subito sotto investigazione per una partenza anticipata di qualche decimo. Il tedesco ha scampato la sanzione da parte dei commissari di gara mentre come detto Leclerc attende ancora notizie per il suo contatto al via con l'olandese della Red Bull che è stato poi costretto al ritiro. La Mercedes ha dimostrato ancora una volta di essere molto forte e con questo primo e terzo posto vince il sesto titolo costruttori consecutivo eguagliando il record della Ferrari con Schumacher-Irvine-Barrichello e sotto la gestione Todt e Brawn.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?