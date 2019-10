Formula1, qualifiche di Suzuka rinviate a causa del tifone Hagibis

La Formula1 si piega alla natura, per precauzione: il tifone Hagibis ha spaventato gli organizzatori che decidono, in via precauzionale, di cancellare gli eventi della giornata di sabato.

La sessione di prove libere n. 3, prevista per la mattinata, è stata ufficialmente depennata dal calendario, mentre le qualifiche verranno disputate domenica alle ore 10.00 locali. Tempo permettendo, naturalmente.

Sembra infatti che, passato il peggio, possa permanere sul tracciato giapponese un forte vento, almeno in mattinata. Si stima che raffiche superiori ai 35 nodi possano costantemente perdurare nella giornata del Gran Premio, mentre al sabato si toccheranno anche i 60 nodi.

Se la pioggia non è mai stata particolare amica delle monoposto, il vento (in particolar modo laterale) è uno dei punti deboli delle odierne vetture, particolarmente sensibili per via della loro raffinata aerodinamica.

Intanto nella giornata odierna di venerdì, durante le due sessioni di prove libere previste, le Mercedes sono tornate al comando piazzando entrambe le vetture davanti a tutti.

BREAKING: Saturday's track action at Suzuka has been cancelled due to Typhoon Hagabis.



Qualifying will now take place on Sunday at 10:00 local time.



The race will go ahead at 14:10, Sunday as planned #JapaneseGP#F1https://t.co/A22Br0wfBs — Formula 1 (@F1) 11 ottobre 2019

Max Verstappen ha scavalcato le Ferrari collocandosi al terzo posto durante la seconda sessione di libere, a poco meno di tre decimi dalle Frecce d’Argento: al suo fianco Leclerc e più distanziato Vettel.

In caso dovessero essere annullate le qualifiche per motivi climatici, questa sarebbe la griglia di partenza: a chiudere la top ten, Albon con l’altra Red Bull, Carlos Sainz con la prima delle McLaren, Perez, Gasly e Norris.

Già in due occasioni le qualifiche si erano disputate la domenica: nel 2004 (a causa del ciclone Ma-On) e nel 2010, per la forte pioggia.

Intanto Bottas si è reso protagonista di un testacoda all’ultima curva, fortunatamente senza conseguenze, mentre Giovinazzi ha praticamente perso tutta la prima sessione per un problema alla monoposto: la fortuna continua a non baciare il pilota italiano.

