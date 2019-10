Marchisio: "Non giustifico i ladri ma penso che chi sta male può anche arrivare a fare ciò"

L'addio al calcio e un furto in casa: l'ultimo mese per Claudio Marchisio non è stato particolarmente positivo. Dopo la disavventura subita nella propria abitazione a Vinovo, l'ex centrocampista della Juventus ha ripercorso gli attimi di paura: " È stata tosta, perché due pistole vere non le avevo mai viste e stavolta le avevamo puntate alla testa, ma siamo riusciti a restare lucidi ".

Intervistato dal Corriere della Sera, il classe '86 ha raccontato un dettagli che si è rivelato fondamentale per la rapina che avrebbe potuto avere pieghe più tragiche: " I miei figli dovevano rientrare alle 8. L'allenatore è stato il primo a insospettirsi perché non rispondevamo al telefono. Quando i rapinatori l’hanno capito hanno fatto in fretta, è stata la nostra fortuna ".

"Delinquenti e balordi"

Il Principino non ha voluto socializzare la sua paura per evitare che quanto accaduto potesse essere strumentalizzato anche politicamente: " Sono cose che accadono, in tutti i quartieri di Torino, in Italia, nel mondo. Stavolta è capitata a noi, per fortuna possiamo raccontarla, nessuno si è fatto male. Delle cose materiali mi importa meno, conta che stiamo tutti bene ". Non ha voluto giustificare i ladri ma ha ragionato: " Chi sta male, chi ha fame, non ha paura e può anche arrivare a fare ciò. Sono cose che accadono da tutte le parti, perché la differenza tra ricchi e poveri è ovunque ". Marchisio aveva tuonato: " Se entri nella casa di una persona per derubarla sei un delinquente. Se punti la pistola al volto di una donna sei un balordo ".