Cristiano Ronaldo miglior giocatore della stagione 2018-19

Cristiano Ronaldo ha preferito restare a Milano per il Gran galà del calcio Aic e non volare a Parigi per la premiazione del Pallone d'Oro vinto dal rivale di sempre Lionel Messi che ne ha ora uno in più di lui in bacheca. Il 34enne portoghese è stato criticato da due colleghi come Luka Modric, vincitore dello scorso anno, e dal difensore del Liverpool Virgil van Dijk arrivato secondo dietro alla Pulce argentina per la sua mancata presenza alla cerimonia di premiazione: "CR7? Era anche lui un candidato per il Pallone d'Oro?", questa la risposta sibillina del difensore olandese che ha punto così l'attaccante della Juventus.

Cristiano Ronaldo non ha vinto il Pallone d'Oro e ha dimostrato il suo disappunto anche se ha potuto parzialmente consolarsi dato che è stato votato come il miglior giocatore della Serie A 2018-2019: "Posso solo dire che è un onore e ringrazio i miei compagni della Juventus e i calciatori che mi hanno votato. È stato il mio primo anno in Italia, un campionato difficile, e sono molto contento. Grazie a tutti per aver votato me. Quest'anno cercherò di ripetermi".

Miralem Pjanic e Fabio Paratici hanno spezzato una lancia in favore di Cristiano Ronaldo: "Avrebbe meritato di vincere il Pallone d'Oro", mentre il suo agente Jorge Mendes ha confermato che il suo assistito giocherà ancora alla Juventus nella prossima stagione: "Ronaldo resterà alla Juve anche l'anno prossimo".

Non solo Cristiano, però, perché tanti altri calciatori hanno vinto dei premi come ad esempio Fabio Quagliarella che ha vinto nella categoria "Gol più bello dell'anno", ma non ha potuto essere presente alla premiazione in quanto impegnato nel monday night di Cagliari, perso per 4-3 ma con il 36enne di Castellammare di Stabia autore di due gol e un assist.

Ecco gli altri premi

Miglior giocatore: Cristiano Ronaldo

Miglior portiere: Handanovic

Migliori difensori: Cancelo, Chiellini, Koulibaly, Kolarov

Migliori centrocampisti: Pjanic, Ilicic, Barella

Migliori attaccanti: Zapata, Quagliarella, Cristiano Ronaldo

Miglior allenatore: Gian Piero Gasperini

Miglior società: Atalanta

Miglior giovane Serie B: Sandro Tonali

Gol più bello: Fabio Quagliarella in Samp-Napoli del 2 settembre 2018

Anche il calcio femminile ha trovato il suo giusto spazio con le interpreti della passata stagione che sono state premiate davanti alla platea milanese. Manuela Giugliano, centrocampista della Roma è stata votata come migliore giocatrice, mentre il gol più bello se l'è aggiudicato Thaisa Moreno del Milan. Ecco la top 11: Giuliani (Juventus); Guagni (Fiorentina); Gama (Juventus), Salvai (Juventus), Bartoli (Roma); Galli (Juventus), Giugliano (Roma), Cernoia (Juventus); Giacinti (Milan), Bonansea (Juventus), Mauro (Fiorentina).

