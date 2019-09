Icardi e la sua nuova vita a Parigi. Wanda impara il francese e Mauro fa amicizia

Mauro Icardi scalpita per scendere in campo e fare il suo esordio con la maglia del Psg. Il club campione di Francia giocherà domani alle ore 17:30 in casa contro lo Strasburgo e le chance di vederlo partire dal primo minuto sono alte con l'ex capitano dell'Inter che potrà farsi finalmente conoscere ai suoi nuovi tifosi che non vedono l'ora di vederlo all'opera. La lunga querelle con il club nerazzurro aveva ormai sfinito tutti, Icardi in primis ma anche Wanda Nara che alla fine e sul gong del calciomercato ha trovato una sistemazione degna e consona alle qualità del marito, grazie all'aiuto dell'intermediario Giuffrida.

Ora l'Inter e Milano rappresentano il passato per il bomber di Rosario: nel suo presente, e forse anche in futuro, ci sono il Psg e Parigi e lui vuole farsi trovare pronto per farsi riscattare e beneficiare del ricco contratto quinquennale già firmato con i transalpini. Wanda Nara avrà vita difficile in quanto dovrà fare da spola tra le due città per motivi lavorativi e familiari dato che i cinque figli sono rimasti a Milano. Per ora l'ex moglie di Maxi Lopez si trova a Parigi con Icardi e sta studiando il francese come testimonia una Instagram Story di ieri dove sta imparando alcuni vocaboli base per potersi esprimere in maniera corretta nel tempo.

Mauro Icardi vuole conquistare i compagni di squadra, i tifosi, il tecnico e la dirigenza del Psg, Wanda Nara invece vuole tentare di farsi conoscere magari affermandosi come la wags più sexy della squadra parigina. L'ex capitano dell'Inter e consorte stanno anche cercando di farsi "nuovi amici" e entrambi hanno postato sui social una foto con Keylor Navas, portiere del Costa Rica arrivato quest'estate dal Real Madrid e come lui nell'ultimo giorno di calciomercato, insieme alla moglie. La famiglia Icardi ha già voltato pagina e si è calata alla perfezione nella nuova realtà parigina: ora spetterà al campo parlare e ad Icardi dimostrare di valere il riscatto da 70 milioni di euro.

