Wanda Nara: "Via la fascia a Icardi per venderlo". L'Inter la smentisce

L'Inter è riuscita a risolvere sul gong del calciomercato l'intricato caso Icardi: l'ex capitano ha infatti rinnovato il suo contratto con il club nerazzurro fino al 30 giugno del 2022 ed è stato ceduto contestualmente in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro ai francesi del Psg. Leonardo e lo sceicco Al-Khelaifi hanno annusato l'affare e piazzato il grande colpo di mercato anche perché a fine anno Edinson Cavani andrà in scadenza di contratto e visto che Neymar e magari anche Kylian Mbappé riceveranno proposte indecenti diffcilmente rifiutabili dalla dirigenza della società francese. Icardi ha tutte le intenzioni di dimostrare il suo valore in termini di reti ma anche come uomo squadra, cosa messa in discussione all'Inter negli ultimi sei mesi della sua esperienza milanese.

Nella giornata di ieri, ai microfoni del Corriere della Sera, Wanda Nara ha parlato a 360 gradi della querelle che ha tenuto con il fiato sospeso tutti i tifosi nerazzurri per oltre sei mesi: "Quello tra Mauro e l'Inter non è un divorzio: sono come fidanzati che si prendono una pausa di riflessione. Se tornerà a fine anno? Al Psg non si poteva dire no: ha tutto per vincere, è un club pieno di stelle, Mauro è onorato di farne parte. A fine stagione sceglieremo ciò che sarà meglio: io lavoro per lui, ma poi le scelte sono sue". Il club di viale della Liberazione ha deciso di non rispondere, per il momento, alle parole della moglie-agente del bomber di Rosario che ora si dovrà concentrare unicamente sulla sua nuova squadra, quel Psg che ha deciso di fare un investimento importante sia a livello di cartellino che di ingaggio da corrispondere a Icardi: starà all'attaccante classe '93 dimostrare di valere i 70 milioni di euro richiesti dall'Inter.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, però, nella lunga intervista di Wanda Nara ci sarebbe stato un passaggio ritenuto non veritiero da parte del club nerazzurro: "L’Inter aveva la necessità di vendere Icardi. Da capitano Mauro non avrebbe mai lasciato il club. È stata una strategia per cederlo. Gli è stato detto che gli toglievano la fascia per venderlo. Lo scorso gennaio aveva rifiutato il trasferimento a un’altra squadra. E lui ha risposto: “Io sono il capitano e questa squadra non la lascio”. Lì i rapporti si sono incrinati, avevano un’altra idea. La fascia non potevano toglierla alla fine della stagione?" . Secondo la rosea, infatti, l'Inter avrebbe fatto trapelare come la fascia sia stata tolta per motivi disciplinari e proprio Wanda sarebbe stata al centro delle discussioni nello spogliatoio con Marotta arrivato a dicembre che si è visto esplodere tra le mani un caso già esistente.

