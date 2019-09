Icardi non dimentica l'Inter: "Grazie di tutto e arrivederci"

Mauro Icardi rappresenta già il passato per l'Inter e il club nerazzurro rappresenta già il passato per l'attaccante argentino che ha una voglia matta di rilanciarsi dopo gli ultimi sei mesi vissuti da seperato in casa a Milano. Il Psg dello sceicco Nasser Al-Khelaifi ha fiutato il grande colpo, grazie a Leonardo, ed ha affondato il colpo con Marotta e Ausilio sapendo che erano disposti a trattare con il club parigino. Wanda Nara ha spinto Maurito ad accettare la ricca offerta del club campione di Francia che ha prelevato a costo zero il 26enne di Rosario e solo a giugno se deciderà di riscattarlo avrà un esborso economico di 70 milioni di euro. Icardi ha già sottoscritto un contratto quinquennale da 50 milioni di euro netti con il Psg e se il riscatto sarà esercitato, come tutti si augurano, allora il suo accordo con i parigini diventerà effettivo.

Icardi ha espresso grande gratitudine nei confronti del Psg che ha deciso di puntare su di lui e l'ha fatto ai microfoni di Eleven Sports: "Giocare con il Paris Saint-Germain è una grandissima soddisfazione. Per la mia carriera è una opportunità molto importante e spero di sfruttarla al massimo assieme agli altri grandi calciatori che già sono in rosa e del calibro di Cavani, Di Maria, Neymar e Mbappé. Qui posso restare ai massimi livelli, per me è stato fondamentale quando il club mi ha contattato. Sono venuto qui per vincere. La Serie A è nota per l'elevato livello delle difese. Io non vedo l'ora di giocare nella Ligue 1, di imparare un altro tipo di calcio e affrontare questa nuova sfida a testa alta. Le mie caratteristiche? Sono un attaccante d'area, far gol è la mia caratteristica principale".

Maurito, però, non ha dimenticato l'Inter, i tifosi che gli hanno voluto bene e che hanno esultato con lui per le sue tante reti realizzate. L'ex attaccante della Sampdoria ha voluto ringraziare il club che detiene ancora il suo cartellino e l'ha fatto tramite una Instagram Story: "Grazie di tutto Inter, arrivederci". Il tutto condito dai suoi numeri messi insieme in sei anni con il club di viale della Liberazione: "219 presenze, 124 reti, 39 assist". Il bomber di Rosario ha scritto "arrivederci" ma solo un mancato riscatto da parte del Psg, cosa difficile a meno che non fallisca clamorosamente nella sua avventura parigina, potrebbe riportarlo a Milano dove sarà solo di passaggio: ormai il suo rapporto con il club è compromesso in maniera incontrovertibile. Resta comunque il bel gesto da parte di Icardi che ha voluto sì snocciolare i suoi grandi numeri con la maglia dell'Inter ma ha chiuso in maniera conciliante questa incredibile querelle durata oltre sei mesi, almeno di facciata.

