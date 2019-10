"Immobile cascatore", "Non si permetta": scontro Gasperini-Lazio

Infuocato il post-partita di Lazio-Atalanta. Il match dello stadio Olimpico, giocato sabato pomeriggio, è terminato con un pirotecnico 3-3. Ma non sono mancate le polemiche. In conferenza stampa, il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini ha espresso tutta la sua rabbia per i due rigori concessi ai biancocelesti.

" Per il nostro concetto di calcio, non sono e non sarò d'accordo mai e poi mai nella vita: questi non sono episodi da rigore ma furbate ", la pesantissima accusa del Gasp. Che ha spiegato: " Sul primo rigore c'è un passo in più prima del fischio e siamo al limite; sul secondo è Ciro Immobile che mette il piede davanti a de Roon. La Lazio - ha gridato l'allenatore della Dea - è stata rilanciata dal rigore, in una partita molto complicata: sono episodi molto gravi, che determinano svolte nel corso delle gare. È stato così in Coppa Italia ed è stato così anche oggi ", il riferimento di Gasperini al precedente della finale di Coppa Italia vinta 2-0 dai biancocelesti proprio contro la squadra bergamasca.

Le dichiarazioni del tecnico dell'Atalanta non sono andate giù alla Lazio. " Gasperini polemico? Io penso che i due rigori siano netti. Avevo sentito del rigore della finale di Coppa Italia quando c'era un'espulsione di Masiello, I due rigori non sono neanche da discutere ", la risposta dell'allenatore laziale, Simone Inzaghi.

Ancora più dura la replica del club biancoceleste, che in una nota dichiara di considerare " del tutto ingiustificate e inaccettabili le dichiarazioni rilasciate da Gian Piero Gasperini al termine della partita svoltasi oggi all'Olimpico. Secondo l'allenatore dell'Atalanta - si legge - il risultato di parità sarebbe stato provocato dall'indirizzo impresso all'incontro dagli errori arbitrali relativi ai due rigori provocati dalla 'furbata simulatoria di Immobile'. Parole che - attacca la società del presidente Lotito - rappresentano anche una inaccettabile offesa alla professionalità ed alla correttezza di un giocatore come Ciro Immobile che non ha mai fatto ricorso a simulazioni di sorta nel corso della sua carriera ".