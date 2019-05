Inter, grave lutto per Spalletti: morto il fratello. Aveva 66 anni

Luciano Spalletti è passato dalla gioia per aver conquistato la Champions League con l'Inter, alla tristezza per la scomparsa improvvisa del fratello Marcello. Il tecnico di Certaldo, infatti, ha subito un grave lutto familiare con il club nerazzurro che ha espresso il suo cordoglio per la grave perdita: "FC Internazionale Milano si stringe attorno alla famiglia Spalletti per la scomparsa di Marcello, fratello di Luciano. Al mister, ai suoi familiari e a tutti i suoi cari vanno il pensiero e l'affetto del Club e di tutto il mondo nerazzurro."

Il Club si unisce al dolore di Luciano Spalletti e della sua famiglia per la scomparsa del fratello Marcello — Inter (@Inter) 28 maggio 2019

Il fratello maggiore di Spalletti gestiva una tenuta di circa 50 ettari, "La rimessa", di proprietà della famiglia nei pressi di Montaione, in provincia di Firenze. I funerali del 66enne si svolgeranno domani alle ore 16 presso la Chiesa San Jacopo di Avane. Questo è un brutto colpo per l'ormai ex tecnico dell'Inter che a giorni dovrebbe anche ricevere la notizia del suo esonero per far posto ad Antonio Conte che diventerà di fatto il nuovo tecnico dei nerazzurri. Nella serata di ieri, tra l'altro, l'ex allentore di Roma e Zenit aveva postato una foto su Instagram per ringraziare tutti: "Nomi da Champions League...Bravi ragazzi, avete riportato nuovamente l’Inter nel torneo più importante del mondo!".