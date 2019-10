Inter, Sanchez operato alla caviglia: starà fuori tre mesi

Alexis Sanchez è stato subito operato alla caviglia, dopo il consulto medico effettuato oggi: l'attaccante dell'Inter tornerà a disposizione tra tre mesi.

La notiza era già nell'aria, dopo il consulto medico a Barcellona con il dottor Ramon Cugat, El Nino Maravilla è stato immediatamente sottoposto ad intervento chirurgico in seguito alla lussazione del tendine peroneo della caviglia sinistra patita sabato scorso nel corso dell’amichevole Cile-Colombia. La notizia è stata dall’Inter con un comunicato con cui fa sapere che ''l’intervento di plastica dei tendini peronei è stato eseguito nel pomeriggio ed è perfettamente riuscito". Gli esami strumentali svolti ieri a Rozzano avevano già definito il quadro, ma il calciatore ha preferito ascoltare il parere del luminare che già in passato lo aveva guarito da un grave infortunio alla caviglia sinistra. Nessuna terapia conservativa e di conseguenza tempi di recupero più lunghi per Sanchez, che a questo punto dovrà restare fuori per almeno tra i 75 e i 90 giorni.

Una brutta tegola per Antonio Conte, che potrà contare fino alla pausa natalizia soltanto su Romelu Lukaku, Lautaro Martinez e Matteo Politano. Intanto Beppe Marotta è subito corsa ai ripari bloccando la convocazione del baby Sebastiano Esposito con la Nazionale Under 17 per i Mondiali di categoria. Da escludere la strada che porta ad un attaccante svincoltato che aiuti la squadra sino a gennaio. Più probabile a questo punto un rinforzo offensivo nella finestra di mercato invernale, il francese Olivier Giroud del Chelsea e Kevin Lasagna dell'Udinese, al momento i nomi più caldi.

