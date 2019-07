Inter, settimana decisiva per Dzeko: la Roma verso l'ok

Nuovi contatti telefonici tra Inter e Roma, che sono tornate a parlarsi per quel che riguarda la trattativa per Edin Dzeko: i nerazzurri hanno da tempo trovato l'accordo economico con l'attaccante bosniaco, ma il negoziato con i giallorossi sta avendo tempistiche che inizialmente non erano previste. Tuttavia nelle ultime ore si è registrata una lieve ma importante apertura da parte della Lupa.

Inter, si avvicina Dzeko

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club di Viale della Liberazione avrebbe studiato e avanzato una proposta per colmare la forbice creatasi con le richieste del club capitolino: il Biscione sarebbe pronto a rinunciare alla percentuale sulla futura rivendita di Zaniolo - fissata al 15% - che è stata accordata nell'ambito dell'affare Nainggolan. Questa potrebbe dunque essere la chiave in grado di mettere d'accordo entrambe le parti.

L'Inter ha comunque alzato l'offerta di 2 milioni di euro, spingendosi dunque a 12: potrebbe non essere sufficiente per accontentare la società di Pallotta, che però pare intenzionata ad abbassare i 20 milioni inizialmente pretesi.

Nel frattempo la dirigenza nerazzurra lavora costantemente per regalare a mister Conte un grande attaccante: la pista certamente più calda è quella relativa a Romelu Lukaku, per cui qualche giorno fa Ausilio è partito in missione. Il club meneghino offrirà al Manchester United 60 milioni di euro più bonus con pagamento dilazionato in tre anni.

