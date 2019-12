Juventus, Perin saluta: a gennaio torna al Genoa

Mattia Perin lascerà la Juventus in questa sessione invernale di calciomercato e tornerà in prestito al Genoa club che gli ha permesso di farsi conoscere al grande calcio e di conquistare la nazionale con prestazioni di alto livello. Il 27enne di Latina è stato molto sfortunato nella sua avventura in bianconero con l'ultimo anno e mezzo davvero da incubo. L'ex Pescara e Padova ha messo insieme solo nove presenze al suo attivo in campionato chiuso dal titolare Wojciech Szczesny e quest'anno non è andata meglio dato che alla Vecchia Signora è tornato anche Gianluigi Buffon.

Perin è stato vicinissimo a lasciare la Juventus già in estate per approdare al Benfica e ai microfoni di Sky Sport aveva salutato tutti i suoi compagni di squadra e tifosi affermando di non aver alcun rimpianto per il flop in bianconero: "Sarà un'avventura avvincente, non vedo l'ora di iniziare. Ringrazio la Juventus che quest'anno mi ha dato l'opportunità di migliorare molto, ora ho voglia di mettere in pratica quello che ho imparato".

Il Benfica però fece saltare tutto perché il classe '92 non superò le visite mediche: "Il Benfica informa che in seguito agli esami medici effettuati oggi si è concluso che il portiere Mattia Perin necessita di un processo di recupero più lungo di quanto inizialmente previsto, stimato intorno ai 4 mesi. In questo senso, c'è stato un accordo tra i club e i rappresentanti del giocatore, affinché il recupero di Mattia Perin si svolga alla Juventus e, dopo quella fase, il trasferimento del giocatore si concretizzi, come concordato da tutte le parti".

Ora per Perin ci sarà la grande chance di tornare da protagonista in quella Genova che non l'ha mai dimenticato e con cui in cinque anni ha messo insieme 151 presenze in tutte le competizioni. Il 27enne ciociaro, però, si dovrà giocare il posto con il giovanissimo Radu, una delle poche certezze dei rossoblù in questo avvio choc di stagione con i rossoblù che occupano l'ultimo posto in classifica. Mattia, però, nei giorni scorsi ha trovato anche il tempo per sposare nella sua Padova la bella Giorgia Miatto, fidanzata storica, con una cerimonia per pochi intimi e blindatissima a cui ha partecipato anche Leonardo Bonucci e pochi intimi. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Perin ha anche dedicato alla sua amata una serenata romantica dedicandole alcune canzoni di Tiziano Ferro e Lucio Battisti.

