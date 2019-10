L'ultima stoccata di Maxi Lopez: "Grazie Icardi che ti sei portato via Wanda..."

Manca solo un titolo da soap opera per il tormentone Wanda Nara-Maxi Lopez, che si arricchisce negli ultimi giorni di un nuovo capitolo.

Lopez e quel commento su Instagram

Era da mesi che la coppia Nara-Lopez non faceva parlare di sè. Icardi passa al Paris Saint-Germain, Wanda torna in tv e Lopez firma con il Crotone in B. Tutto troppo tranquillo. E infatti la tempesta spezza la quiete e si materializza sotto forma di un commento sui social.

Ma andiamo con ordine: l’attaccante del Crotone, durante un'intervista in radio aveva dichiarato di voler voltare pagina rispetto al matrimonio tra Icardi e la sua ex moglie. Le sua parole sono poi state riprese dalla pagina Instagram "Che fatica la vita da bomber", titolando il post con la frase " ho deciso di perdonare Mauro Icardi ".