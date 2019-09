Il medico: "'Una cura Schumacher?' Ecco come stanno davvero le cose"

" Sono un cardiochirurgo, non ho mai preso un centesimo fuori dal servizio pubblico, altro che medico delle star ". A parlare è Philippe Menasché, numero uno della terapia cellulare applicata all'insufficienza cardiaca. Diversi rumors lasciavano trapelare che Michael Schumacher si fosse sottoposto a delle terapie facente parti di un composto di cellule staminali preparato dal professore. Ma il 69enne vuole chiarire tutto: " Per i miracoli non sono competente. Con la mia équipe non stiamo facendo nessuna sperimentazione, termine abominevole che non appartiene a una visione seria della medicina ".

La cura Schumacher

Il cardiochirurgo dell'ospedale Pompidou ha confermato di essere stato " il primo a fare trapianti di cellule staminali sul cuore ", ma ha precisato che " il ciclo di test clinici si è concluso due anni fa ".

Come riportato da La Repubblica, Menasché ha ricevuto diversi messaggi dall'estero ma anche dall'Italia per la cura Schumacher: " Ho rimandato verso i miei colleghi, come l'amico Guido Pompilio. In Italia avete tutto ciò che serve, non c'è bisogno di venire fino a Parigi ". Il medico francese ha ammesso che " c'è stata un'esplosione di attenzione sul nostro reparto, ma la situazione si è già normalizzata ". E sulle nuove frontiere a base di staminali ha concluso: " Negli ultimi vent'anni ci sono stati molti progressi ma la verità è che sappiamo ancora poco ".

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?