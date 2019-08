Milan, Boban spegne i sogni rossoneri: ''Modric non sarà un nostro giocatore''

''Luka Modric non verrà al Milan'' arriva la secca smentita di Zvonimir Boban dopo le indiscrezioni arrivate nella giornata di ieri dalla Spagna.

Dopo la mancata convocazione per l'amichevole contro il Salisburgo e il gradimento più volte espresso sui social dalla stella croata, ci pensa Boban a spegnere ogni possibile entusiasmo dei tifosi rossoneri in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: ''Maldini lo aveva già dichiarato venti giorni fa ma visto che si continua a parlarne e a scriverne, vorrei ripetere che il miglior giocatore del mondo l’anno scorso non sarà un nostro giocatore".

Il dirigente milanista ha poi aggiunto: "A quanto vedo sarà ancora al Real Madrid. Ovvio che sarebbe fantastico averlo, ma questa è l’unica verità. È una persona e un giocatore di livello assoluto. Lo ringraziamo per gli auguri che ci ha fatto per la prossima stagione e ci fa piacere che simpatizzi per il nostro club da quando era piccolo, ma è giusto chiarire le cose, anche per rispetto dei nostri tifosi".

Una suggestione, un sogno di mercato destinato a rimanere tale almeno per questa stagione. Nelle ultime ore sembra infatti che Zinedine Zidane abbia comunicato a Modric di ritenerlo ancora al centro del progetto, scelta che ha stoppato le velleità rossonere e convinto il centrocampista a restare a Madrid, ambiente al quale è legatissimo nonostante a chi lo conosce bene abbia confessato: "Se lasciassi il Real, andrei solo al Milan".

