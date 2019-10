Milan, la curva sud alla squadra: "Battetevi per questa gente che ama i colori"

Il Milan ci ha provato fino alla fine a regalare una gioia al suo allenatore, nel giorno del suo compleanno, e ai 50.000 tifosi presenti a San Siro ma il Lecce ha imposto un beffardo 2-2 al 92'. Il pubblico ha incitato la squadra per tutti e novantasei i minuti di gioco e a fine partita si è udito solo qualche fischio legittimo per l'amarezza di non aver vinto una partita che sembrava ormai indirizzata per il Diavolo.

Il pubblico si è ben comportato, come sempre, ed ha incoraggiato il Milan mentre la parte più calda del tifo rossonero, come promesso nei giorni precedenti al match, ha deciso di scioperare per l'inter partita. Nessun coro per i giocatori, nessun coro durante la partita e nessuno striscione in segna di protesta verso la squadra e la società: solo il silenzio più totale nella piovosa e umida serata del Meazza.

La curva sud ha solo esposto uno striscione prima della partita eloquente sullo stato d'animo di tutta la tifoseria rossonera: "Dalla società al campo, lavorate e battetevi per questa gente che ama il Milan follemente". Ora toccherà a Stefano Pioli ridare entusiasmo ma soprattutto ottenere i primi risultati positivi per far sì che il pubblico torni ad innamorarsi di una squadra che ha mostrato comunque segnali incoraggianti e che può ancora stupire dato che mancano 30 giornate al termine del campionato: la Champions League è ancora a portata di mano del club di via Aldo Rossi.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?