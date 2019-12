Milan, Ibrahimovic e Todibo possono riportare il sorriso

Il Milan di Stefano Pioli occupa l'undicesimo posto della classifica a quota 21 punti, a meno 14 dalla Roma di Fonseca quarta e dunque in zona Champions League, a meno 21 da Inter e Juventus capoliste di questa Serie A e con soli sette punti di vantaggio di margine su chi lotta per non retrocedere. Sono tempi duri per il club rossonero e per i suoi tifosi che hanno anche dovuto incassare le dure parole da parte del dirigente Zvonimir Boban: "Non c'è stata alcuna prestazione contro l'Atalanta, questo non è il Milan, è stato imbarazzante. Mercato? Vedremo cosa ci permetteranno di fare".

Queste parole non sono state gradite da Elliott ma secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport le parti si sarebbero già chiarite con il Chief Football Officier del Milan che non voleva fare assolutamente riferimento alla proprietà, visti i 170 milioni di euro investiti nel 2019, ma al Fair Play Finanziario imposto dalla Uefa che non permetterà di mettere in atto operazioni folli alla dirigenza rossonera.

Gazidis-Maldini-Boban-Massara sono però uniti per regalare i rinforzi giusti a Stefano Pioli per le ultime 21 partite di campionato più la Coppa Italia, competizione da onorare fino alla fine. I tifosi del Milan hanno anche dovuto incassare i festeggiamenti in discoteca di Rafael Leao, con tanto di fumo e alcol, e di Davide Calabria che ha invece celebrato il suo compleanno nonostante i cinque gol subiti contro l'Atalanta.

Secondo la rosea la dirigenza del Milan ha capito le esigenze di una squadra che ha bisogno di leader, di giocatori di qualità anche perché quello rossonero è il quinto peggior attacco del campionato, peggio hanno fatto solo Udinese, Brescia, Lecce e Spal: tutte squadre che lottano per non retrocedere. Per questa ragione si sta accelerando nuovamente per regalare Zlatan Ibrahimovic ad una rosa che ha bisogno di entusiasmo, di temperamento, di grinta e soprattutto di una classe infinita.

Non solo, perché la sfida contro l'Atalanta ha messo anche a nudo come il Milan sia molto fragile sia a metà campo che in difesa con Jean-Clair Todibo, difensore classe '99 del Barcellona sempre nel mirino. Il club blaugrana non si opporrebbe affatto ad una cessione ma vuole monetizzare da una sua cessione e pretende almeno 20 milioni di euro per lasciar partire il suo giovane difensore ma molto dipenderà dalle uscite del mercato di gennaio.

