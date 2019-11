Milan, Pioli esclude Kessie: fuori dai convocati per scelta tecnica

Franck Kessie è fuori dalla lista dei convocati per scelta tecnica per la sfida Juventus-Milan in programma questa sera all'Allianz Arena.

Dopo la panchina contro la Lazio, il centrocampista ivoriano non è stato addirittura convocato da Stefano Pioli per il match contro la Juventus, che chiude il programma della 12esima giornata prima della pausa per le nazionali. Con l’allenatore secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport non ci sono stati scontri verbali o faccia a faccia rabbiosi: si parla di qualche ritardo agli allenamenti, ma sono voci non confermate. Quello che conta di più è l’atteggiamento del centrocampista, che svogliato e poco motivato si è allenato male in settimana e ha ammesso di non sentirsi particolarmente pronto. La decisione di non convocarlo è stata presa di comune accordo tra lo staff tecnico e il calciatore. Con ogni probabilità, l’ex Atalanta ha capito di essere scivolato nelle gerarchie e ha perso lo spirito giusto il quale, anche se non al top, risponderà alla chiamata della sua Nazionale.

Una storia di alti e bassi quella di Kessie in rossonero, acquistato nell'estate 2017 dall'Atalanta per circa 28 milioni di euro. Gioca sempre o quasi dando un ottimo contributo in termini di reti, 7 reti il primo anno e 5 il secondo prima nel Milan rinnovatissimo di Vincenzo Montella, poi dall'approdo di Rino Gattuso trova probabilmente le migliori prestazioni con la maglia del Milan sfiorando l'accesso alla Champions League. Ma sono gli atteggiamenti fuori dal campo, troppos spesso al di sopra dalle righe a far discutere come l'esultanza provocatoria insieme a Bakayoko con la maglia di Acerbi o l'acceso diverbio in panchina con Biglia durante il derby di Milano dello scorso anno, atteggiamenti mai visti di buon occhio dalla società di via Aldo Rossi. Fino al calo motivazionale degli ultimi giorni che lo ha spinto ai margini della squadra di Pioli.

Un piccolo caso che ridisegna il centrocampo milanista in campo questa sera, sarà confermato il croato Krunic al suo posto nel ruolo di mezzala ma soprattutto apre a scenari diversi in vista di gennaio: Kessie non è considerato incedibile e se dovesse arrivare una offerta superiore ai 25 milioni di euro il Milan la prenderebbe in considerazione. L'avventura in rossonero potrebbe essere già ai titoli di coda.

