L'ombra di Gattuso su Giampaolo?

La partita di questa sera tra Genoa e Milan rappresenta un bivio per entrambi gli allenatori in gioco: sia Andreazzoli sia Giampaolo rischierebbero di essere esonerati qualora non dovessero portare a casa i tre punti. Il tecnico rossoblu già la scorsa settimana ha rischiato grosso ma infine ha ottenuto l'ultima chance in extremis. Anche l'abruzzese pende fortemente: pesano i soli 6 punti ottenuti in 6 gare e soprattutto l'umiliante sconfitta rimediata a San Siro contro la Fiorentina. Iniziano già a circolare dei nomi per un ipotetico suo esonero: tra questi spunta clamorosamente quello di Gennaro Gattuso.

Gattuso torna al Milan?

Il legame che intercorre tra il calabrese e i rossoneri è di puro amore eterno, ma l'ex centrocampista potrebbe valutare un eventuale ritorno - e dunque sarebbe disposto a dare il suo ok - solo al verificarsi di una determinata condizione: come riportato dal Corriere dello Sport, Ringhio darebbe il "sì" se uscisse di scena Paolo Maldini, che per lui al momento rappresenta un problema. Dunque un possibile ritorno di Gattuso è da ritenersi possibile esclusivamente se Elliott dovesse salutare l'attuale dirigente del club di via Aldo Rossi.

Da sottolineare che Rino crede davvero a questo scenario, come dimostra la serie di "no" rifilati allo Spartak Mosca e allo stesso Genoa con cui stasera il Milan si sfida e che potrebbe rappresentare la causa di un suo ennesimo approdo in terra meneghina.

