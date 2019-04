Insulti social ai figli di Immobile, la moglie Jessica: "Vi taglio le p..."

Si arricchisce di una nuova puntata la telenovela legata al gesto con cui Kessie e Bakayoko, al termine di Milan-Lazio, hanno deriso il difensore biancoceleste Acerbi portando la sua maglia sotto la curva dei tifosi rossoneri. Subito è scoppiata una piccola rissa sul campo, con Acerbi - cresciuto nel settore giovanile del Diavolo - che sui social ha criticato i due centrocampisti rossoneri ("Certe cose fomentano solo l'odio, è una cosa da deboli"). Poi il messaggio di scuse di Bakayoko ("Il mio è stato un gesto scherzoso, non volevo mancare di rispetto a nessuno") e quello in sostegno ad Acerbi di Ciro Immobile ("Sono due piccoli uomini, non ci pensare").

Proprio il post dell'attaccante laziale ha scatenato l'ira di alcuni tifosi rossoneri, che hanno reagito insultando su Instagram lui e la moglie Jessica Melena. La compagna di Immobile, sempre molto attiva sui social, a un certo punto non è più riuscita a tenersi tutto dentro e si è sfogata così: "Criticate me, Ciro, quello che vi pare! Ma non toccate i nostri figli che vi taglio gli attributi che non avete! Chiaro...". Quindi ha condiviso una schermata con alcuni degli insulti rivolti alla coppia e alle figlie Giorgia e Michela. "Fate schifo, solo questo ho da dire", il commento con cui la coppia ha liquidato tutti i disgustosi insulti ricevuti nelle ultime ore.

A rendere incandescente il clima sui social non è stato solo l'episodio accaduto a fine partita, con i due giocatori rossoneri a sfottere in maniera gratuita Acerbi dopo che quest'ultimo, in settimana, aveva provocato gli avversari dicendo che la partita, uno spareggio anticipato per la Champions, "l'avremmo vinta noi". Ma anche alcuni discussi episodi arbitrali che hanno acceso gli animi delle due tifoserie. Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, al termine dei 90 minuti non si è presentato in sala stampa e a prendere il suo posto è stato il dirigente biancoceleste Igli Tare, scagliatosi così contro l'arbitraggio del signor Rocchi: "Cronaca di una morte annunciata", il suo commento sulla direzione di gara.

