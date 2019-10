Nainggolan e la dedica speciale: "Il gol è per mia moglie Claudia"

Radja Nainggolan ha segnato il suo primo gol, in questa stagione, con la maglia del Cagliari di Rolando Maran che con la vittoria sulla Spal è volato al quinto posto della classifica dietro a squadre più quotate come Juventus, Inter, Atalanta e Napoli. Il belga ha sbloccato la partita con un missile di destro dalla distanza che si è andato ad insaccare all'incrocio dei pali. A fine partita l'ex Inter ha voluto dedicare il gol alla moglie Claudia Lai, che si sta curando dal cancro: "Questo gol è per mia moglie, è un periodo particolare per lei".

L'ex Roma si è mostrato felice per il suo ritorno in Sardegna che è praticamente casa sua: "Sono molto contento per il gol, anche se temevo potessero annullarlo. Ho sempre fatto il massimo qui a Cagliari e sono sempre stato apprezzato. Tornare è stato facile, i tifosi mi hanno accolto come un figlio adottivo. La posizione in classifica è buona, l'obiettivo rimane comunque la salvezza. Dopo un inizio diffiicle, anche per i tanti giocatori nuovi, ci siamo ripresi e i risultati ci premiano".

Nainggolan non è nuovo a gol del genere e anche l'anno scorso contro la Juventus ne realizzò uno simile piegando le mani a Szczesny. Sui social network alcuni suoi compagni ed ex compagni hanno voluto scherzare sul missile terra-aria sganciato dal belga. Castro, che era sulla traiettoria del tiro, sui social ha scritto: "Se non mi abbasso mi spacchi la testa" . Messaggi importanti anche dai suoi ex compagni dell'Inter Antonio Candreva e Stefano Sensi che hanno parlado di dinamite pura uscita dai piedi di uno dei centrocampisti più forti del campionato di Serie A. Complimenti anche da parte di Leonardo Pavoletti, il Papu Gomez e della schermitrice paralimpica e sua grande amica Bebe Vio.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?