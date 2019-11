Napoli, danneggiata l'auto della moglie di Zielinski. La moglie di Allan via dai social

Le tensioni in casa Napoli non si sono per niente attenuate, anzi, la situazione pare stia degenerando giorno dopo giorno. Aurelio De Laurentiis non ha preso bene l'ammutinamento dei suoi calciatori che hanno deciso di interrompere in maniera brusca il ritiro dopo il pareggio in Champions League e lo scialbo 0-0 casalingo contro il Genoa di Thiago Motta ha acuito ancora di più le tensioni tra squadra, proprietà e tifosi.

I supporter azzurri, infatti, si sono schierati apertamente contro i giocatori e della parte della società, hanno esposto striscioni eloquenti in diversi punti della città e durante il match contro il Genoa hanno contestato civilmente la squadra con Lorenzo Insigne il più bersagliato con tanti fischi ricevuti al momento della sostituzione. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport il Presidente avrebbe deciso di allontanare da Napoli i capi dell'ammutinamento: da Insigne ad Allan, passando per Callejon, Mertens e Koulibaly nessuno di loro è più intoccabile e tra gennaio e giugno sarà fatta piazza pulita.

La tensione è alle stelle e qualche giorno fa la rapina subita da Allan pare non sia una concidenza sfortunata dato che il brasiliano pare sia stato uno dei più attivi durante la lite con il figlio del patron del club Edoardo De Laurentiis. La moglie del centrocampista ex Udinese si è sfogata per quanto accaduto ma è stata presa di mira da alcuni personaggi sui social ed è stata costretta a chiudere il suo profilo Instagram.

Non solo, perché anche la moglie di Piotr Zielinski è stata vittima di un brutto episodio dato che la sua auto, una Smart, è stata danneggiata. Secondo quanto riporta La Repubblica, infatti, Laura Slowiak si era recata in spiaggia a Varcaturo con il suo labrador ma al ritorno dalla passeggiata ha trovato l'automobile danneggiata dai vandali. Il centrocampista polacco è partito per la Polonia per rispondere alla convocazione del ct della nazionale ma ha prima sporto denuncia dato che dall'auto della moglie i ladri hanno portato via lo stereo e il navigatore.

In tutto questo è stato imposto il silenzio stampa, assordante, da parte della società con nessun tesserato autorizzato a parlare circa questa assurda situazione che si è venuta a creare nel giro di poche settimane. Carlo Ancelotti è più che mai in bilico sulla panchina azzurra e il suo idillio con il Presidente De Laurentiis pare essere giunto al capolinea. Le prossime due sfide contro Milan a San Siro e contro il Liverpool in Champions League ad Anfield saranno decisive per il suo futuro e due risultati negativi potrebbero far saltare inaspettatamente il banco a Napoli.

