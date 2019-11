Napoli, il figlio di De Laurentiis: "I vecchi calciatori avevano le p..."

Il clima a Napoli è rimasto ancora arroventato dopo i fatti risalenti al match di Champions League contro il Salisburgo, quando i giocatori hanno deciso di non andare in ritiro come imposto dalla società. Aurelio De Laurentiis ha imposto il silenzio stampa, rotto in nazionale dal macedone Elmas, e sta meditando la punizione da infliggere ai sui calciatori che con quel gesto sono andati contro il volere del Presidente arrecando dunque un danno di immagine al club.

Il numero uno del Napoli avrebbe deciso di presentare un'istanza al Collegio Arbitrale della Figc per cercare di trattenere gran parte degli stipendi della prossima mensilità di tutti i calciatori del Napoli spingendosi addirittura ad una richiesta del 50%. E non è finita qui, perché il patron del Napoli vorrebbe trattenere tutta la mensilità dei suoi tesserati fino al pronunciamento finale del Collegio che potrebbe poi confermare o modificare tali importi.

Alla fine del match contro il Salisburgo ci sarebbe stato uno scontro verbale acceso tra molti calciatori con il figlio del Presidente, Edoardo De Laurentiis che avrebbe ricevuto insulti da Allan: " I tuoi soldi mettili nel c... " e che avrebbe incassato anche le parole da parte del capitano degli azzurri Lorenzo Insigne circa la volontà di tutti i calciatori di non prendere parte al ritiro imposto dal padre: " Noi ce ne andiamo a casa, dillo a tuo padre ".

A margine di un evento, nel quale è stata presentata la fiera del calcio 4-4-2 che si terrà mese di giugno, il figlio del numero uno del Napoli è tornato a parlare del comportamento dei giocatori azzurri: "I calciatori di oggi sono professionisti che guadagnano fior di milioni, sono dipendenti a tutti gli effetti di aziende: a quest'ultime e soprattutto ai tifosi dai quali sono pagati, devono portare rispetto, rispetto, rispetto! Resto avvilito di fronte a tali atteggiamenti sbagliati".

Edoardo ha poi affondato il tackle esaltando alcuni ex calciatori azzurri, ritenuti giocatori di altri tempi, riservando una stoccata a quelli attuali: "Ci sono qui in sala alcuni miei ex calciatori come Calaiò e Montervino questi erano giocatori con le palle, perché hanno dimostrato coraggio e grande attaccamento alla maglia su campi allucinanti di Serie C. E Montervino è stato l'emblema del perfetto capitano. Preferisco centomila volte questi calciatori a quelli di oggi".

