Impresa di Simona Quadarella: oro anche nei 400 stile libero

Simona Quadarella ha vinto l'oro nella finale dei 400 stile libero agli Europei di nuoto in vasca corta di Glasgow.

L'Italia chiude con un bottino di quattro medaglie l'ultima giornata di gare al Tollcross International Swimming Centre di Glasgow. Arriva un'altra magnifica impresa di Simona Quadarella che si esalta come un anno fa nei 400 metri stile libero e conquista cinque ori su cinque agli Europei di Glasgow.

''I 400 per me sono sempre complicati: le altre partono forte ed io no'' aveva detto la Quadarella, arrivata in finale con il quinto tempo. Una gara faticosissima per la nuotatrice romana, grandiosa a distribuire le forze all'inizio per poi mettere il turbo nelle ultime vasche respingendo l'assalto della tedesca Isabelle Gose (4’00”01) e della ungherese Ajna Keselj (4’00”04) trionfando con il tempo di 3'59''75 mentre chiude in ottava posizione l'altra azzurra Martina Rita Caramignoli. E’ la prima volta che la campionessa mondiale dei 1500 nuota sotto i 4 minuti la specialità in vasca corta: aveva infatti 4’01”17 di personale. Dopo i 3 ori in vasca lunga nel 2018 nei 400-800-1500, arriva ora la doppietta 400-800 solo perché come noto i 1500 rosa non fanno parte del programma europeo. La campionessa azzurra si conferma come una delle punte di diamante di maggior pregio per l’Italia verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 e sogna sempre più di diventare la regina del nuoto azzurro dopo il ritiro della Pellegrini.



La vittoria della romana, che aveva già vinto l'oro anche negli 800, è il risultato di un'ultima giornata che ha visto anche altre medaglie per l'Italia. Doppietta d'argento con i secondi posti di Alessandro Miressi nei 100 stile libero (45"90) alle spalle del russo Vladimir Morozov (45"53), e Elena Di Liddo nei 100 farfalla donne. L'azzurra ha chiuso in 56"37 alle spalle della bielorussa Anastasiya Shkurdai (56"21). Dopo l'oro nei 100 rana, e l'argento nei 50, fa tripletta invece conquistando il bronzo nei 200 Martina Carraro, terza in 2'19"68 con record italiano. Niente da fare invece per Federica Pellegrini, che era stata male prima della gara di ieri chiusa con l'argento. I virus intestinale ha insistito nella notte e così La Divina ha rinunciato ai previsti 400 stile libero.

Si chiude così la rassegna continentale sulla distanza dei 25 metri, ricca di soddisfazioni per l'Italia, che chiude al secondo posto del medagliere con 6 ori, 7 argenti e 7 bronzi, dietro soltanto alla Russia prima con 21. Centrato il record di medaglie in una sola edizione: 20, (erano stati 18 in due precedenti occasioni, Fiume 2008 e Eindhoven 2010).

