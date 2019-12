Serie A, il Torino si fa riprendere dal Verona: da 0-3 a 3-3

Dopo gli anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Brescia, Parma e Sampdoria la 16esima giornata di Serie a è proseguita con il match dell'ora di pranzo tra l'Hellas Verona di Ivan Juric e il Torino di Walter Mazzarri. I granata hanno letteralmente fatto harakiri facendosi raggiungere sul 3-3 dai gialloblù dopo essere stati avanti per 0-3. Per gli ospiti in rete Ansaldi con una doppietta e Berenguer, mentre per i padroni di casa in gol il redivivo Giampaolo Pazzini su calcio di rigore, Gianluca Verre a un quarto d'ora dalla fine e Stepinski all'84'. Con questo successo i granata salgono a quota 21 agganciando il Napoli di Gattuso mentre il Verona sale a meno uno dal Milan a quota 19.

Verona-Torino 3-3

Partita ricca di emozioni e di reti quella delle 12:30 disputata allo stadio Bentegodi con il Torino letteralmente scatenato in avvio di partita e più volte vicini al gol. Annullato un gol a Berenguer al 23', i granata continuano a spingere fino al gol del vantaggio, meritato, siglato da Ansaldi al 36' che con una gran botta di sinistro porta avanti il Toro. Nella ripresa Lazovic sfiora subito il gol del pareggio ma poco dopo, al 55', Berenguer si inventa letteralmente un gol che porta sul 2-0 i granata. Silvestri salva il 3-0 al 59' ma un minuto dopo subisce il 3-0 da Ansaldi abile a ribadire in porta una respinta della difesa rossoblù da calcio d'angolo. La partita si riapre al 67' quando La Penna va al Var a rivedere il fallo di mano di Bremer e concede rigore al Verona. Dal dischetto Pazzini segna l'1-3. Passano solo 7 minuti e Verre accorcia ulteriormente le distanze che la mette dentro dopo che Sirigu aveva parato una bella girata di Pazzini. All'84' il Verona pareggia la partita con Stepinski che riceve un assist delizioso da Faraoni e buca ancora una volta Sirigu: rimonta completata in 15 minuti. La partita finisce poi 3-3 al Bentegodi.

Il tabellino

Verona: Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat (63' Pazzini), Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni (46' Verre), Pessina; Di Carmine (46' Stepinski)

Torino: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Ola Aina, Baselli (86' Meitè), Rincon, Ansaldi; Verdi (76' Lukic), Berenguer (73' Belotti); Zaza.

Reti: 36' e 60' Ansaldi (T), 55' Berenguer (T), 69' Pazzini (V) , 76' Verre (T), 84' Stepinski (V)

Alle 15 si disputeranno tre partite di livello: il Bologna di Sinisa Mihajlovic ospiterà l'Atalanta di Gian Piero Gasperini mentre a San Siro andrà in scena il match tra il Milan di Stefano Pioli e il Sassuolo di Roberto De Zerbi. All'Allianz Stadium invece andrà di scena il match tra la Juventus di Maurizio Sarri e l'Udinese di Gotti: in caso di vittoria la Vecchia Signora supererebbe di un punto l'Inter di Antonio Conte impegnata questa sera alle ore 20:45 al Franchi contro la Fiorentina del traballante Vincenzo Montella. Alle 18 la sfida tra la Roma di Fonseca e la Spal del pericolante Leonardo Semplici. La 16esima giornata di Serie A si chiuderà domani sera alle ore 20:45 con il monday night tra il Cagliari di Rolando Maran e la Lazio di Simone Inzaghi.

La classifica di Serie A: Inter 38, Juventus, 36, Lazio 33, Cagliari 29, Atalanta 28, Parma 24, Napoli e Torino 21, Milan 20, Verona 19, Bologna e Fiorentina 16, Sassuolo, Udinese, Lecce e Sampdoria 15, Brescia 13, Genoa 11, Spal 9.

