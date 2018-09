Simeone fa sognare i tifosi dell'Inter: "Un giorno allenerò i nerazzurri"

Diego Pablo Simeone è uno degli allenatori più bravi, preparati e ambiti del mondo. Il Cholo sta facendo cose egregie alla guida dell'Atletico Madrid e ora gli manca un solo trofeo da mettere in bacheca: la Champions League. La coppa dalle grandi orecchie è sfuggita per ben due volte ai colchoneros avendo perso due finali contro i cugini del Real Madrid, prima con alla guida Carlo Ancelotti e poi con al timone Zinedine Zidane. Simeone ha sempre deciso di rimanere all'Atletico Madrid per provare a trionfare ancora e nella passata stagione ha vinto l'Europa League che l'ha poi portato a giocare e vincere anche la Supercoppa Europea proprio contro il Real.

Il Cholo, però, ha sempre dichiarato di voler allenare l'Inter un giorno e questa volta l'ha ribadito durante una trasmissione televisiva a Cadena Cope: "Ho sempre detto che un giorno allenerò l'Inter, la considero un'opzione. Ora hanno un allenatore che sta facendo molto bene e io sto vivendo un momento fantastico all'Atletico. Succederà quando dovrà succedere".