Spagna, è caos calcio scommesse: "In sette si sono venduti..."

Lo scandalo del calcioscommesse ha investito come un uragano la Spagna e la Liga. Una settimana fa, infatti, il quodiano El Periodico aveva parlato di come si stesse indagando sulla combine di alcune partite nelle stagioni 2016-2017 e 2017-2018. Tra i fermati giocatori eccellenti come l'ex Real Madrid Raul Bravo, che dovrebbe essere la mente dell'organizzazione, Borja Fernandez capitano del Valladolid, Carlos Aranda, Inigo Lopez, il Presidente dell'Huesca e il medico sociale del club. Nel mirino degli investigatori però ci sarebbe aanche una gara di questa stagione, Valladolid-Valencia.

El Mundo Deportivo ha fatto di più pubblicando alcune intercettazioni di Valladolid-Valencia, ultima di campionato giocata il 18 maggio e vinta dagli ospiti per 2-0 che si sono così qualificati per la prossima edizione della Champions League. Ecco le presunte parole di Carlos Aranda: "C'è un accordo tra gentiluomini, sette giocatori comprati. Il Valencia vince sia nel primo tempo che nella ripresa segnando un gol per tempo. Sai cos'è ma nessuno può scoprirlo" . I sette giocatori "venduti" sarebbero tutti del Valladolid, squadra tra l'altro di proprietà del "Fenomeno" Ronaldo, con Borja Fernandez, capitano della squadra di casa che avrebbe ricevuto dei soldi per convincere altri sei compagni di squadra a vendere la partita. Ora, in attesa del processo, Aranda e Raul Bravo sono stati rilasciati su cauzione ma nei prossimi giorni e nelle prossime settimane verranno sicuramente a galla altri inquietanti particolari di questa triste vicenda.