La Turchia segna e i giocatori esultano con saluto militare. Polemiche social

I tweet politici postati dai due giocatori turchi di Roma e Juventus, Cengiz Under e Merih Demiral, hanno suscitato un mare di polemiche per essersi schierati a favore dei bombardamenti turchi nella parte settentrionale del territorio siriano, area abitata dal popolo curdo. A dare seguito a questi cinguettii dei due calciatori che militano nel campionato di Serie A ci hanno pensato gran parte dei giocatori della nazionale turca che hanno esultato con il saluto militare al gol realizzato da Tosun contro l'Albania.

La nazionale turca, alla Fenerbache Ulker Stadium di Istanbul, ha vinto per uno a zero la sua partita di qualificazione per Euro 2020 e l'ha fatto nel finale di partita con un gol alquanto rocambolesco contro la nazionale albanese. Al gol di Tosun i giocatori si sono scatenti nell'esultanza, si sono messi uno di fianco all'altro portandosi la mano alla fronte, minando così il saluto miltare. Questo loro gesto, naturlamente, ha avuto un grande risalto mediatico con video e foto che hanno fatto il giro del web.

Qualificazioni #Euro2020 - La #Turchia batte l'#Albania 1 a 0. Per festeggiare il gol arrivato allo scadere i giocatori, tra i quali #Demiral e #Chalanoglu, hanno optato per il saluto militare, con evidente riferimento agli ultimi

accadimenti che riguardano il loro Paese pic.twitter.com/ycvT9YRoGM — Le Bombe di Vlad (@BombeDiVlad) October 11, 2019